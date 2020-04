Review: One Punch Man

Wat is het?

Stel je voor dat je in een stad woont met zoveel superhelden dat ze zelfs een eigen vakbond hebben. Deze vakbond rangschikt iedereen van hoog naar laag en bepaalt wie welke klusjes op mag lossen. Jij bent een beginnende superheld, dus begint onderaan de ladder. Dat wordt dus post bezorgen en burgers evacueren als de echte superhelden het tegen een vijand opnemen.

Toevallig loop je Saitama tegen het lijf. Saitama is ook een superheld, maar heeft zo hard getraind, dat hij kaal geworden is en iedereen met één klap uitschakelt. Klinkt geweldig, maar Saitama vindt het maar saai. Er is geen enkele uitdaging. Doordat jij Saitama tegenkomt, kan je al snel echte vijanden gaan bevechten en aan de vakbond laten zien wat je waard bent.

Is het wat?

En vechten zal je vaak doen. De gevechten lijken nog het meeste op een tag-team match uit het WWE worstelen: de match start één tegen één. Je rost elkaar af en probeert elkaar knock-out te slaan. Ondertussen komen helpers toegesneld. Zodra die gearriveerd zijn, kan je met hen wisselen zodat zij het gevecht overnemen. De tegenstander kan dat natuurlijk ook. Degene die alle aanwezige tegenstanders verslaat, wint. Het kan dus handig zijn snel toe te slaan, voordat er hulptroepen arriveren!

Heel soms doet ook Saitama mee. Dat is altijd hilarisch, want hij is onoverwinnelijk en wint zijn match steeds met één klap. Een leuke vrolijke noot tussen al die serieuze gevechten.

Tussen de gevechten door loop je door de stad gevuld met winkeltjes, burgers en superhelden die je eerder tegengekomen bent. Veel van hen hebben opdrachten voor je. Die opdrachten lopen uiteen van pakketjes wegbrengen tot het verslaan van vijanden. Deze opdrachten zijn niet erg interessant, maar je verdient er wel ervaring mee. Deze ervaring heb je weer nodig voordat de vakbond je een nieuwe, belangrijkere taak geeft.

Deze toch al niet heel grote stad is opgedeeld in kleine wijken. Elke keer dat je naar een andere wijk wil moet je even wachten tot die wijk ingelezen is. Dit gaat snel vervelen. Zelfs de kleine wijken kunnen niet snel genoeg getoond worden. Eerst is de stad nog leeg. Pas als je er rondloopt verschijnen de burgers en superhelden uit het niets.

Plus– en minpunten

De onoverwinnelijke Saitama

Gevarieerde gevechten

Herstel van klappen

Saai door verplichte zijmissies

Valt snel in herhaling

Conclusie

Dit vechtspel neemt zichzelf niet te serieus. Denk hierbij aan hoe Antman het Marvel Cinematic Universe op de hak neemt.De humor van de tekenserie is goed overeind gebleven. De gevechten voelen goed aan en het tag-team systeem werkt prima. Leuk is dat je het verhaal van de serie volgt. Technisch laat de game wel wat steken vallen. Houd je van een game die zichzelf met een korrel zout neemt en vind je het niet erg om soms dezelfde soort missie te spelen, dan is One Punch Man jouw game.

Deze review is in samenwerking met XGN.NL