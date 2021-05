Mooie overwinningswijn

Zijn assortiment omvat een scala van ruim honderd verschillende wijnen tussen de vijf en tweehonderd euro. Clos du Temple, een van Bertrands vaandeldragers, is met 182 euro zelfs ’s werelds duurste rosé.

Tijdens een online videopresentatie spat Gérard Bertrand van het scherm af. Met zijn gebruinde gezicht, atletische postuur en weelderige haardos in vijftig tinten grijs spreekt hij vooral de vrouwelijke journalisten aan, die op zijn site zijn ingelogd.

Biodynamie en natuurwijnen zijn Bertrands speerpunten. Zo’n twintig jaar geleden begon hij met de productie van de eerste sulfietarme wijnen. Aanvankelijk met wisselend succes, maar al doende leert men.

Bekijk ook: Dit zijn dé zomerwijnen van 2021

Inmiddels heeft hij een hele lijn van wijnen (Prima Nature) waaraan geen sulfiet wordt toegevoegd. Dat betekent overigens niet dat die helemaal sulfietvrij zijn, want wijn heeft van nature altijd een beetje van deze stof.

Clos d’Ora is Bertrands rode vaandeldrager en onze absolute favoriet. Mag ook wel voor 182 euro, dus daar gaan we het verder niet overhebben. In deze rubriek zoeken we immers mooie wijnen, die ook nog eens goed betaalbaar zijn.

Dan komen we uit bij Château l’Hospitalet La Réserve Blanc. Het kasteel ligt midden in La Clape, een apart wijnstreekje op een steenworp van de azuurblauwe Méditerranée. Hier schijnt de zon altijd en daar varen de druiven wel bij.

De witte druivenmix van bourboulenc, roussanne, grenache blanc, vermentino en viognier zorgt voor een heerlijk kruidig glas geurend naar peer, perzik, anijs en citroentijm. Dit mag onze oud-rugbyer gerust schenken na een overwinning van La XV de France.

Chateau l’Hospitalet La Réserve Blanc 2019

sligro.nl, €12,95