Dagrecept: Heerlijk eenvoudig én lekker, gebakken zeetong in broodkruim

Het kan ook lekker zijn met wat bloem erover, een Frans gebruik dat men zo mooi à la meunière noemt, vrij vertaald ’zoals de molenaarsvrouw’. Maar broodkruim is ook een optie en heel makkelijk. Daarom staat onderstaand recept ook in De kunst van simpel koken van Alice Waters (Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar).

Neem 4 zeetongfilets van 150 g per stuk (de lekkere zouden er weer moeten zijn, mijn vishandel had ze). Bestrooi ze met zout en peper. Klop 1 ei en 1 el water door elkaar en giet in een schaal. Verdeel in een andere schaal 220 g vers broodkruim en strooi wat bloem op een bord (eventueel gemengd met wat cayennepeper).

Haal de filets eerst door de bloem, dan door het ei en tenslotte door het broodkruim. Laat een uurtje drogen in de koelkast, zonder dat ze elkaar raken. Verhit in een pan met dikke bodem geklaarde boter. Een laag van 1 cm is voldoende. Als de boter heet genoeg is, maar niet walmt, kunnen de filets erin. Drie minuten per kant is genoeg. Serveer met brood of aardappels en een salade. Een lekkere komkommersalade bijvoorbeeld.

Nodig voor 4 personen:

- 4 zeetongfilets van 150 g per stuk

- 1 ei

- 1 el water

- 220 g vers broodkruim (fijngemalen)

- bloem

- geklaarde boter (of olie en boter in een laag van 1 cm)

- cayennepeper (optioneel)