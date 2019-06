Gif werkt op de lachspieren

In het tijdperk van de smartphones voeren Samsung, Apple en Huawei de boventoon. In 2014, na een uitstapje naar Google, belandde het merk van weleer in handen van Lenovo. Vooral bekend van pc’s en laptops.

Onlangs lanceerde Motorola haar nieuwe flagship smartphone, de One Vision. Een opzienbarend model, dat zich onderscheidt van de grote massa. Net als bij de G7 zijn de superhandige Moto Moves beschikbaar. Bijvoorbeeld twee keer flink schudden en de zaklamp gaat aan. Begrijp niet dat andere leveranciers deze simpele maar o zo handige functie nog niet gekopieerd hebben!

De afmeting is verrassend. Met een verhouding van 21:9 heb je een smal, maar langwerpig dual sim toestel dat lekker in de hand ligt. Een opslagkaart plaatsen is ook mogelijk. De hardware is goed, telefoon snel en camera meer dan uitstekend.

Het leukste zit echter in de software. Op de redactie was het lachen geblazen met de cinemagraphmodus, waarmee je superleuke gifjes kunt maken. Zet wat mensen bij elkaar, maak wat bewegingen en geef in de nabewerking aan welk deel moet bewegen en welk deel niet. Hilariteit gegarandeerd. Leuk voor social media.

Motorola One Vision Plus

Zeer compleet voor prijsklasse. Prima hardware. Goede camera.

Min

Iets te groot cameragat.

Waardering

Prijs

€299,-