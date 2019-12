Ultieme vluchtauto - Audi RS4 Avant - Peters Proefrit

De Audi RS4 Avant zorgde voor een schokeffect. Rond de eeuwwisseling vond er een aardbeving plaats in het segment van de supersedans, afgetrainde coupés en raszuivere sportauto’s. Het epicentrum lag in Ingolstadt en het geweld verpletterde de concurrentie. M3’s, AMG’s en zelfs 911’s moesten op hun tellen pas als het praktische kanon van Audi ging vuren. Met de RS4 Avant bracht het merk een stationwagen met een exceptioneel talent voor snelheid. Simpelweg een van de rapste straatauto’s op de markt. En daarmee was deze RS4 de ultieme vluchtauto.

