Dagrecept: Geroosterde kruidige zalm met sesam

Het recept hiervoor heb ik al een keer hier gedeeld. Voor vandaag worden het zalmmoten met sesamzaadjes en een makkelijke droge kruidenmix. Dit smakelijke recept komt uit de koker van Sabrina Ghayour uit haar boek Persiana Elke Dag (Good Cook).

Restjes zijn ook lekker op kamertemperatuur voor de lunch de volgende dag en of lekker in salades. Verwarm de oven voor tot 220 graden. Bekleed een braadslede met bakpapier. Meng alle ingrediënten voor het specerijenmengsel in een kleine kom. Wrijf de zalmfilets hiermee in en bestrooi flink met zout.

Leg de zalm in de braadslede en rooster 10 tot 12 minuten (afhankelijk van hoe heet de oven precies is) in de oven. Serveer direct met lekker dikke partjes citroen om erboven uit te knijpen. Serveer met rijst of pasta.