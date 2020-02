Dit zijn de woontrends voor een stijlvolle keuken

Stijlvol koken

De donkergekleurde keuken in de trendkleuren zwart, bruin, groen en blauw, is een nieuwe trend. Het voordeel is dat er meteen een warme sfeer ontstaat in de meest intensief gebruikte ruimte van het huis. Hierbij is het gebruik van natuurlijke materialen zoals hout, glas en natuursteen essentieel. Door slim gebruik van ledlicht oogt de donkere SieMatic PURE SLX keuken minder zwaar en speelt vooral de glazen vitrinekast een beeldbepalende rol.

Black is back!

Keukenapparatuur versterkt de luxe uitstraling van de keuken. In de trendy donkere keuken veranderd de gebruikelijke RVS look van de apparatuur in zwart. Goed voorbeeld is de nieuwe ETNA MO670Ti in Black Titanium, een donker RVS design welke je keuken een luxe en robuuste uitstraling geeft. Deze multifunctionele oven met volwaardige magnetronfunctie heeft 5 insteekniveaus met zijrekjes waarmee je zelf het beste niveau van je gerecht bepaalt. Dankzij de ledverlichting in de oven hou je goed zicht op het gerecht en met de binnenruimte uitgevoerd in easy clean emaille is deze oven in een handomdraai weer schoon.

Stylingtip: de ronde eettafel

De ronde eettafel is een echte sfeermaker en doorbreekt in de rechte, strakke lijnen van de woonkeuken. In houten ribbelstructuur van de dikke tafelpoot geeft de eettafel Palais Royal van asplund.org een stoere look. De lichtgewicht eetkamerstoel Co van Norm Architects voor menu.as heeft als voordeel dat je ze snel even kunt verplaatsen of buiten op het terras kunt gebruiken.

Kleine zwarte sfeermakers

We zijn zo gewend om van een wit bord te eten dat je meteen een ander gevoel krijgt als een gerecht op een zwart bord wordt geserveerd. Het eten doet meteen een beetje tropisch en mysterieus aan. Het verhoogt de sfeer aan tafel dus probeer het eens uit. Vergeet niet in een donkere woonkeuken overal met sfeerlicht te spelen. Mix sfeerlampen met geurkaarsen van ooumm.com waarbij een luxe en subtiele geur zich in de ruimte verspreid en kookluchtjes meteen verdwijnen. Meer inspiratie voor in huis kijk op trendcompass.nl