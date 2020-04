Recept van de dag: asperges natuurlijk

En dan lig je in bed te denken hoe je asperges die je van de week pas krijgt, zult gaan eten.

Nodig voor 2 personen:

• 600 gr beste asperges

• 2 dl van jouw mayonaise

• 1 eetl fijngeknipte bieslook

• 1 eetl fijngeknipte dragon

• 1 eetl fijngehakte peterselie

• 1 eetl fijngesneden basilicum

• 1 dl crème fraîche

Bereiden:

Als het seizoen net is begonnen doe ik er zo min mogelijk mee. Even schillen en koken. Echt verse asperges zijn al na een paar minuten gaar. Een dag oud, is al twee keer zo lang koken.

Dan even laten uitlekken. Ham, ja, je weet het geheim, de grote plakken uit de Lidl, ik zal ze van de week even keuren of ze ook dit jaar zo goed zijn. Maar belangrijker nog is de mayo. We hebben een tijd geleden een mayotest gedaan en daaruit bleek dat de Nederlander echt gehecht is aan de zoete Zaanse mayo. Nou, welke je ook neemt, knip de bieslook zo fijn dat je de stukjes haast niet kunt zien, hak de dragonblaadjes even fijn, hak de peterselie en snij de basilicum.

En dan meng je, jouw mayo met de crème fraîche en daar gaan de verse kruiden door.

Zal ik nog vertellen dat er precies, maar dan ook precies gekookte eieren bij horen? Nee, dat weten jullie wel. En heerlijk grassige olijfolie? Dat weten jullie ook.