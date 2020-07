Recept van de dag: Scotch eggs

Nog even over Het Groene Kippenboek van Alma Huisken. Kippenhouden is in. Zeker nu we zo lang thuis hebben gezeten, kennen we de waarden weer van een moestuin, hoe klein ook: verse radijzen, rabarber en je eigen kruiden. En je eigen kippen. Voor je dat gaat doen, lees je dus voornoemd boek. Wat een plezier je daaraan zult hebben. Achterin prachtige recepten en ik steel deze, zo op de rand van slecht naar mooier weer en vol vakantiepret en voorpret.