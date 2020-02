Rode Kruis opent gironummer in strijd tegen corona

„De hulp is bedoeld voor landen die al getroffen zijn door het virus, maar zeker ook voor andere, kwetsbare landen in Afrika en het Midden-Oosten”, aldus een woordvoerster. Gezien er over de gehele wereld wordt gereisd, is er ook een kans dat het virus opduikt in landen die al te maken hebben met meerdere crises. Vaak is de gezondheidszorg daar al overbelast.

Het gaat er ook om een extra vinger aan de pols te houden in landen met een overbelaste gezondheidszorg. „In zoveel mogelijk talen wordt informatie verstrekt over te nemen voorzorgsmaatregelen en hygiëne”, aldus de woordvoerster.

„Met simpele maatregelen als voorlichting en handen wassen kunnen we al veel effect hebben”, zegt de Nederlander Frido Herinckx, die de wereldwijde hulpverlening van het Rode Kruis coördineert.

„Omdat het om een nieuw virus gaat, waarover nog niet alles duidelijk is, ligt de verspreiding van fake news op de loer. Het is belangrijk dat mensen de juiste informatie krijgen, zodat zij weten wat er speelt, maar ook om onnodige paniek te voorkomen”, aldus Herinckx.

Het dodental als gevolg van het nieuwe coronavirus in China is gestegen tot 1765. Het officiële aantal besmettingsgevallen is opgelopen tot 70.400. Het virus verspreidde zich vanaf eind 2019 snel over China en is nu ook in ruim twintig andere landen vastgesteld.