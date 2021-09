Onderzoek: Millennials hebben vaker last van stress en vermoeidheid

We willen veel én doen een hoop, maar daardoor ontstaat er wel regelmatig stress, vermoeidheid en nek- of rugpijn, blijkt uit onderzoek van supplementendistributeur Amway. Ze ondervroegen 8000 inwoners van Australië en de EU. Ruim één op de drie ondervraagden heeft regelmatig de eerder genoemde klachten.

Stress en vermoeidheid

Een derde van de respondenten heeft regelmatig last van vermoeidheid, bijna hetzelfde percentage voelt vaak stress of pijn in nek of rug.

Millennials, geboren tussen 1981 en 1996, blijken nog wat vaker last van pijntjes te hebben. Ruim 43 procent laat weten regelmatig stress te ervaren, 42 procent is vermoeid en een derde heeft last van nek of rug. Gen Z, geboren na 1996, is er beter aantoe. Toch heeft ook 40 procent van deze groep stress, is ruim een derde vermoeid en heeft een grote 20 procent last van hoofdpijn en migraine.

Veertigers

Er is ook goed nieuws, vooral voor de mensen ouder dan veertig. Zijn blijken prima in staat te zijn om te kunnen gaan met stress. Wel hebben ze vaker last van nek- en rugklachten. Een derde is vaak vermoeid en nog geen kwart heeft last van stress.