Oproep: Heeft u nog oorlogsdagboeken van familieleden in uw bezit?

Dit jaar vieren we 75 jaar Bevrijding, helaas in alle beperkingen die de Corona-crisis ons oplegt. Hield uw opa of oma of misschien een oom of tante een dagboek bij tijdens de oorlog, stuur dan een mail aan [email protected] Liefst met een foto en een fragment uit het dagboek, en waarom het voor u zo bijzonder is.

Volgende week zaterdag komen we terug op het onderwerp in VRIJ, de zaterdagbijlage van De Telegraaf.