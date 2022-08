Je spulletjes bewaren in het opbergvak van een vliegtuigstoel? Slecht idee!

Nou nee, als we de Britse Beth Windsor moeten geloven. Zij heeft jarenlang als stewardess gewerkt, onder meer bij British Airways. Aan Business Insider vertelt ze waarom het niet verstandig is om het opbergvak vol te stoppen met allerlei zaken.

Hoewel het handig is om spullen zoals een flesje water, je koptelefoon, een boek of tijdschrift en misschien wel iets te eten binnen handbereik te hebben, zegt Windsor dat het echt beter is om de opbergzak niet te gebruiken. De reden: de opbergvakken zijn vaak héél erg vies.

„Vliegtuigen worden elke keer schoongemaakt zodra ze geland zijn, maar er is helaas vaak niet genoeg tijd om de binnenkant van een stoelvak tussen de vluchten door grondig te ontsmetten”, stelt de voormalig stewardess. „In veel vliegtuigen waar ik heb gewerkt, werd het compartiment dan ook niet gereinigd.”

Volgens Windsor zijn veel passagiers zo vrij om naast de redelijk schone spullen ook heel vieze dingen in het vakje te stoppen. „Ik ben ontelbaar veel vieze luiers en ondergoed in de vakken tegengekomen. Denk dus twee keer na voordat je er je broodje in bewaart.”

Gangpad

Over vies gesproken: Windsor adviseert ook om in het vliegtuig niet rond te lopen op blote voeten. De gangpaden ogen misschien schoon, maar écht fris zijn ze niet. „Het aantal passagiers dat op blote voeten door de gangpaden van het vliegtuig loopt, blijft me verbazen. Sommigen gaan zelfs zonder sokken of schoenen naar het toilet”, zegt ze. „Als het vliegtuig turbulentie krijgt terwijl iemand op de wc zit, kan dat een hoop viezigheid veroorzaken. En daar wil je met je blote voeten echt niet in gaan staan.”