Zo krijg je je restjes pizza weer warm (en krokant)

Het is een uitdaging: die laatste restjes pizza zo op te warmen dat ze daadwerkelijk ook nog lekker zijn; niet te droog, niet te hard. Met deze hack kun jij dat nu precies goed.

Men neme een gewone ouderwetse koekenpan. Zet het vuur medium hoog, pan erop. Let op: géén boter of olie erin, de pizza is vet genoeg van zichzelf (geen wonder dus dat je er met kater en al trek in had). Leg de pizzapunten in de pan. Dek de punten vervolgens af met aluminiumfolie. Zorg ervoor dat het niet helemaal luchtdicht is afgesloten, zo kan er namelijk stoom ontstaan en daar gaat je krokante korst.

Na 4 tot 5 minuten moet je pizza warm genoeg zijn om te kunnen eten. Let wel goed op, want dat luistert nauw, zo heb je een laffe lauwwarme en voor je het weet een licht aangebrande. Probeer het maar, eet smakelijk!