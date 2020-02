Tokyo Mirage Sessions #FE Encore Review

In Tokyo Mirage Sessions #FE Encore volg je de jonge artiesten van Fortuna Entertainment die Tokio veroveren met hun talenten. Maar de moeilijkheidsgraad van het spel gooit regelmatig roet in het eten, waardoor ook in dit spel het leven van een beroemdheid niet altijd over rozengeur en maneschijn gaat.

Wat is het?

Ook wij Nederlanders moeten eraan geloven: de popartiesten uit Azië nemen langzaam de wereld over! Psy's bekende hit Gangnam Style was nog maar het begin, want ondertussen veroveren gigantische popacts zoals de Koreaanse Boyband BTS niet alleen vele luistersessies op Spotify, maar ook de harten van tienermeisjes. Zelfs op alternatieve muziekfestivals vind je op de line-up affiches tegenwoordig Japanse, Koreaanse of zelfs Taiwanese bands terug die zomaar eens de aankomende zomer onze nuchtere Hollandse harten kunnen veroveren.

Wat dat betreft is het dus de perfecte tijd voor een videospel over de Japanse muziekindustrie en dit geval Japan. Nintendo brengt ons Tokyo Mirage Sessions #FE Encore. Dit is een cross over-spel dat elementen combineert uit twee andere geliefde spelseries: Shin Megami Tensei en Fire Emblem. Hoewel het spel herkenbare gameplay en personages na doet is de rest eigenlijk heel origineel. Het spel flirt vooral met de bekende Japanse cultuur waardoor veel referenties naar manga, anime en natuurlijk Japanse popsterren terug te vinden zijn.

Je volgt de jonge helden Itsuki Aoi en Tsubasa Oribe die per toeval worden opgepikt door talentenbureau Fortuna Entertainment. Dit is maar goed ook, want Tokio wordt geteisterd door kwaadaardige wezens, genaamd Mirages. Zij willen de dromen en ambitie van jongeren stelen. Gelukkig worden onze helden bijgestaan door goedaardige Mirages.

Deze helden zijn gebaseerd op diverse Fire Emblem personages en zorgen ervoor dat Itsuki en Tsubasa hun mannetje staan tijdens de talloze gevechten die het spel te bieden heeft. In deze gevechten valt iedereen om de beurt aan en daarbij krijg je hulp van teamgenoten.

Is het wat?

Het vechtsysteem geeft je een enorm goed gevoel over jezelf, al is het spel al snel te moeilijk als je de moeilijkheidsgraad van easy afhaalt. De moeilijkheidsgraad van Tokyo Mirage Sessions #FE Encore gaat op een andere stand namelijk al vroeg in het spel omhoog en dit voelt nogal oneerlijk en frustrerend. Zonde, want elke fan van de Japanse cultuur zou dit spel kunnen waarderen.

Wat ook niet helpt, is dat het spel niet automatisch je progressie opslaat, waardoor soms na het verliezen van een gevecht hele stukken opnieuw gespeeld moeten worden. Het spel bevat namelijk een handjevol verschillende kerkers vol met puzzels waarin je overdonderd wordt door vijanden. Gelukkig is het spel op easy prima speelbaar en biedt het alsnog regelmatig een pittige uitdaging als je personages nét een level te laag zijn.

Wanneer je alsnog merkt dat je personages vaak overweldigd worden door vijanden, is er een handige speciale kerker gemaakt om je personages nog krachtiger te maken. Deze speciale plek, genaamd de Area of Aspiration, is de oplossing wanneer je merkt dat sommige teamleden niet sterk genoeg zijn. Tijdens het verkennen word je ook nog eens beloond met allerlei handige voorwerpen en schitterende nieuwe outfits voor je personages!

De meest personages die je in Tokyo Mirage Sessions #FE ziet, zijn dan ook ook erg tof. Tsubasa is een jonge meid met veel talent, maar haar bescheidenheid zit haar regelmatig in de weg. Kiria is een knappe dame die de hitlijsten domineert, maar eigenlijk schreeuwt om liefde en aandacht. Vooral de ijskoude arrogante Yashiro is erg geslaagd, die als een succesvolle alleskunnende solo-artiest het de helden niet altijd even makkelijk maakt.

Natuurlijk bevat een muzikaal spel zoals Tokyo Mirage Sessions #FE Encore ook een knaller van een soundtrack. Verschillende J-pop en J-rock tracks wisselen elkaar af, en samen met de prachtige kleurrijke anime grafische-stijl van het spel zullen de echte Japan-freaks onder ons wel raad weten met Tokyo Mirage Sessions #FE Encore.

Plus - en minpunten

+ Een liefdesbrief voor de Japanse cultuur!

+ Geslaagd vechtsysteem

+ Toffe, typisch Japanse personages

- De moeilijkheidsgraad van het spel is niet eerlijk

- Geen auto-save

- Je moet wel echt van de Japanse cultuur houden

Conclusie

De moeilijkheidsgraad kan de spelervaring nogal verstieren, maar wanneer je dit spel op easy speelt zal je daar nog weinig last van hebben en toch nog een toffe uitdaging voorgeschoteld krijgen. Een gigantisch mainstream succes zoals BTS of Gangnam Style zal dit spel niet worden, maar wie opzoek is naar een typisch Japanse kleurrijke feelgood game met leuke personages, een pakkende soundtrack en mooie visuals is bij Tokyo Mirage Sessions #FE Encore aan het juiste adres!

Deze review is in samenwerking met XGN.NL.