Vinyl bewaren: vijf dingen waarmee je rekening moet houden

Temperatuur

Vinyl houdt van een fijne kamertemperatuur. Elpees die regelmatig worden gedraaid, kun je het beste bewaren bij temperaturen tussen de 18 en 21 graden Celsius.

Als je platen echter voor een langere periode wil bewaren, zonder dat je ze dus van plan bent af te spelen, dan is het raadzaam om ze ergens op te slaan waar het kouder is. Elpees kunnen namelijk krom gaan trekken bij temperaturen boven de 10 graden Celsius.

Luchtvochtigheid

Bewaar jij je elpees in een doos in de kelder of garage? Dat is niet erg slim. Hier is het vaak namelijk wat vochtig en dat kan de platen beschadigen.

Het is dus beter om je vinyl op een droge plek te bewaren waar de temperatuur stabiel is (zie hierboven) en de luchtvochtigheid tussen de dertig en veertig procent.

Licht

Niet alleen de temperatuur en luchtvochtigheid zijn belangrijk als je vinyl zo lang mogelijk goed wil houden. Ook directe en overmatige blootstelling aan licht kunnen je platen na verloop van tijd beschadigen. Het is dus aan te raden om je platen niet in de buurt van een groot raam of onder een lamp te bewaren.

Schoon

Zelfs het kleinste stofje kan je kostbare plaat bekrassen en verpesten. Dus: heb je de ideale plek gevonden voor het stallen van je verzameling? Zorg er dan voor dat het schoon is en dat je het ook regelmatig schoon hóudt.

Verticaal

Vinyl kan het beste verticaal worden opgeslagen. Als je platen namelijk horizontaal (dus boven op elkaar) legt, dan wordt er te veel druk gelegd op de onderste plaat. Probeer ook altijd platen van hetzelfde formaat bij elkaar te bewaren, zo zorg je er niet alleen voor dat ze rechtop blijven staan, maar je voorkomt zo ook dat ze krom trekken.