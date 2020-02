Tanden zetten in sandwich van bijna 200 euro

Babette droomt nog steeds van al het heerlijks dat deze Japanse chef-kok voorschotelde. Behalve het boterzachte vlees, at ze specialiteiten als eendentong, bao en yakult met kaviaar. Want bij Taiko weten ze wel hoe ze een feestje moeten vieren. Chef-kok Schilo van Coevorden nodigt dit jaar nog enkele internationale topchefs uit, allemaal wereldwijde hotshots die hem inspireren en voor wie hij graag plaats maakt in zijn keuken.

Zo is het in maart de beurt aan driesterrenchef Gérard Passédat. Deze chef is eigenaar van Le Petit Nice in Marseille, en één van de beste vis-chefs ter wereld.

Ⓒ Wikimedia Commons

Ook komt Bobby Geetha naar Taiko. Als chef van Asha’s is Geetha verantwoordelijk voor maar liefst 18 restaurants in Engeland en het Midden-Oosten! Bij hem geniet je ten volle van de heerlijke Indiase keuken en haar traditionele smaken. Dat is precies wat hij naar Amsterdam brengt op 5 en 6 april.

De laatste kok in het rijtje is nog een verrassing en wordt later door Schilo van Coevorden bekend gemaakt.

Lees de column ‘Wat de boer niet kent…’ van Babette Wieringa morgen 29/02 in het magazine!