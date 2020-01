Oproep: was u fan van Pippi Langkous?

Ⓒ Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

Was u fan? Of moest u niets hebben van Pippi Langkous? Er zijn heel wat boeken, films en televisieseries verschenen rond de vrijgevochten Pippi, die samen met haar aapje meneer Nilsson en paard kleine Witje helemaal alleen in Villa Kakelbont woonde. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat het eerste boek rond de heldin met de rode vlechten verscheen.