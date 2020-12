Recept van de dag: Eendenborst met sinaasappelsaus

Eendenborst koop je met een dikke laag vet er aan. En daar gaat het ook juist om. Snij de vetkant in zodat er ruiten ontstaan. Vuur onder de pan hoog en leg de eendenborst op de vetkant in de pan. Laat gaan. Blijf af, tot jet vet er lekke ruitkomt en de vetkant mooi bruin is. Vuur op half, draai de eendenborst om en bak nu de andere kant in het eigen vet. Drie, vier minuten is meer dan voldoende. Haal uit de pan en leg het vlees warm weg.

Vuur hoog.

Nu doe je de cognac in de pan. Laat even gaan, giet dan het sinaasappelsap erbij. Een heel klein beetje sinaasappel rasp er over. Een lepel honing. Maak iets aan met een klein beetje maïzena.

Of, en dat is iets lastiger, klop er met de garde ijskoude blokjes boter door. Snij de eendenborst in mooie plakjes en serveer de saus er naast. Geef er witlof bij.

Nodig voor twee personen:

• 200 gr eendenborst

• 2 eetl cognac

• 1 dl sinaasappelsap

• rasp van een halve sinaasappel

• 1 theel honing

• ijskoude boter