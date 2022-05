Dagrecept: Zelfgemaakte frites gekruid zónder zout

Ik vind dat een mooi initiatief, er zit in veel producten behoorlijk wat zout en dat is niet altijd nodig. Je vindt op

restaurantdriedaagse.nl een overzicht van deelnemende restaurants. Over minder zout gesproken: SVH Meesterkok Michel Hanssen schreef al drie geweldige boeken over koken/kruiden zonder zout. Neem onderstaand recept voor patatkruiden uit zijn boek Spice Wise. Meng voor de patatkruiden de genoemde kruiden in de juiste verhouding.

Schil de aardappels en snijd in dikke staafjes. Was de rauwe frites goed in koud water en dep droog. Verhit de frituurolie tot ongeveer 155 graden en bak hierin de frites ongeveer 5 minuten in kleine porties. De frites moeten gaar zijn, maar nog niet verkleurd. Laat afkoelen op vetvrij papier. Verhoog de temperatuur van de olie naar 180 graden en bak de voorgebakken frites in kleine porties goudbruin. Bestrooi met de patatkruiden en serveer ze met mayonaise of ketchup.

Nodig voor vier personen:

- 1 kg grote vastkokende

aardappels

- plantaardige frituurolie

Meng voor de patatkruiden:

- 10 delen paprikapoeder

- 2 delen uienpoeder

- 1 deel gemalen selderijzaad

- 1 deel gemalen knoflook

- 1 deel gemalen zwarte peper

- 1/2 deel gemalen cayennepeper