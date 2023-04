Premium Het beste van De Telegraaf

Reportage Fietsmaatjes een succes: ’Op de fiets zijn ze even los van hun pijntjes en zorgen

Door Hortence Chen Kopieer naar clipboard

VRIJ Apeldoorn/Teuge, 210323 - Foto Ruben Meijerink / APA FOTO Richard Maag (blauwe jas), Frank Visser (met muts), Ed van Leeuwen (grijze jas, rode trui) en Ineke Kok Fietsmaatjes is een landelijke organisatie gerund door vrijwilligers die fietstochten maken met mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. Dat doen ze op een tweepersoons elektrische driewieler. repo voor VRIJ Ⓒ 20052636A

In geen enkel land wordt zoveel gefietst als in ons land. Helaas is het niet voor iedereen even vanzelfsprekend om op de fiets te stappen. Fietsmaatjes is inmiddels een landelijk fenomeen. Vrijwilligers maken onbezorgd fietsen toch mogelijk door er met mensen op uit te trekken. In veel gevallen komt daar een bijzondere vriendschap uit voort. „We praten overal over.”