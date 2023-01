Dit is het geheim van fluweelzachte ragout

In mijn middelbareschooltijd werkte ik bij de Hema in Amstelveen waar ze naast Beemster kaasbroodjes ook pasteitjes met ragout verkochten. Het kwam destijds weliswaar uit blikken, maar het was er niet minder lekker om! Inmiddels zijn we wijzer en weten we dat ragout niet zo moeilijk is om te maken. Toch is er een aantal spelregels.

Het woord ragout is afgeleid van het Franse werkwoord ragoûter: de smaak verbeteren. Voor de vlees- of visproducten in de ragout kunnen dan ook restjes van een vorige maaltijd worden gebruikt.

Per ongeluk

Het pasteitje komt waarschijnlijk uit Frankrijk. Uitvinder zou de beroemde achttiende-eeuwse kok Marie-Antoine Carême uit Parijs zijn geweest. Hij zou voor een baksel per ongeluk bladerdeeg in plaats van kruimel- en korstdeeg hebben gebruikt. Toen hij zag dat uit het platte deeg een torenachtig gebak was ontstaan, zou hij ’Il vole au vent’ (’Hij vliegt in de lucht’) hebben geroepen. Een andere theorie is dat de gebakjes zó licht waren dat ze met de wind zouden wegwaaien.

Een ragout maak je in principe door gelijke hoeveelheden boter en bloem te vermengen. De boter wordt eerst gesmolten zonder die te bruinen. Daarna wordt geleidelijk bloem toegevoegd zodat een roux ontstaat. Vervolgens wordt bouillon toegevoegd om de saus de gewenste dikte te laten krijgen. Daarna kun je stukjes kip, paddenstoelen of kalfsvlees erbij doen. Vooral de bloem toevoegen is een heel secuur werkje, vertelt chef-kok Pascal Jalhay, voorheen werkzaam bij restaurants Vermeer en Bougainville in Amsterdam.

„Het is belangrijk dat je roux van bloem en boter voorzichtig met een spatel in een matig hete pan rondbeweegt zodat hij gaat zweten. Niet met een garde”, vertelt Jalhay. „Anders sla je gluten en enzymen stuk waardoor je roux een zoetige smaak krijgt. Eigenlijk mag je pas een garde gebruiken na de eerste schep toegevoegde bouillon, nadat de klontjes zijn verdwenen. De zoete smaak krijg je ook niet meer weg als je extra zoute bouillon toevoegt. We maakten tijdens mijn eerste leerjaar van de koksopleiding dezelfde zoete ragout en werden niet gecorrigeerd. Als ik erop terugkijk, was dat heel erg smerig. Pas later ontdekte ik dat het anders kan.”

„In Zwitserland laten ze de roux en bouillon nog verder karamelliseren waardoor hij niet zozeer een zoete smaak krijgt, maar meer een baksmaak. Erg lekker.”

Ragouts kunnen tevens worden bereid door het vlees eerst te braden, vervolgens met bloem te bestrooien en het geheel met wijn of bouillon te blussen, waarna het geheel gaar wordt gestoofd totdat het de juiste dikte bereikt.

Kalfshoofd

Ragout werd vroeger in de klassiek Franse restaurants gemaakt met kalfshoofd (tête de veau). „Zo heb ik hem weleens in de Bonne Femme in Maastricht gegeten voordat ik zelf ging koken. Het klinkt misschien vreemd, maar dat was erg lekker. Al het eetbare van het kalfshoofd werd in kleine stukjes gesneden en aan de ragout toegevoegd.”

Tegenwoordig vinden mensen dit idee waarschijnlijk vies of eng. „Jammer”, aldus Jalhay. „Het is erg duurzaam, als je erbij nadenkt. Naar mijn mening veel lekkerder en voedzamer dan bijvoorbeeld een frikandel waarbij je maar moet raden waarvan de vulling precies is gemaakt. Er zijn nog wel een paar restaurants waar je dit zou kunnen aantreffen. Misschien bij Nel Schellekens in Winterswijk. Zij werkt volgens het principe van kop tot kont waarbij alles van een dier wordt gebruikt. ”

Pasteitjes maken mag evenmin worden onderschat, weet Jalhay. „Je kunt ze natuurlijk zelf afbakken. Wij maakten ze in de zaak natuurlijk zelf. We voegden ook truffel aan de laagjes bladerdeeg toe, waardoor ze naar een ander niveau werden getild. Ook is het essentieel dat je ze zonder hete lucht bakt, anders rijzen ze in de oven namelijk scheef.”

„Waar het ook vaak misgaat: na afloop garneer je met gehakte bladpeterselie. Gebruik niet de steel, de blaadjes hebben veel meer smaak! Een pasteitje met ragout lijkt heel eenvoudig, maar als je ’m echt lekker wilt maken, dan vergt dat alle aandacht.”