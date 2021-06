Deze wijn drinken wij het liefst op een warme dag op het terras

Kir, de mix van witte wijn met een scheutje Crème de Cassis, was in de ‘roaring sixties’ niet aan te slepen. Tien jaar later werd het drankje alleen nog geschonken in cafés met Perzische tapijtjes of oubollige restaurants. Kir Royal, de bessenlikeur aangelengd met bubbels in plaats van witte wijn, zorgde nog voor een korte stuiptrekking, maar daarna was het over en uit.

Hoewel? Sinds de eerste lockdown hebben jongeren in de universiteitsstad Dijon de originele stille versie van Kir herontdekt. En na de hoofdstad van de Bourgogne, is de apéro nu ook de rest van Frankrijk aan het veroveren. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Kir, ook wel bekend als Blanc-Cassis en door wijnpuristen laatdunkend ‘rince cochon’ (varkensspoeling) genoemd, is een vondst van Félix Kir. Deze kannunik en na-oorlogse burgemeester van Dijon wilde zijn Crème de Cassis de Dijon promoten, door een scheutje toe te voegen aan witte wijn van de Aligoté-druif.

Aligoté, kon ook wel een zetje gebruiken aangezien chardonnay, de andere witte druif in de Bourgogne, alle aandacht opeiste.

Die steun lijkt aligoté niet meer nodig te hebben. Steeds meer gerenommeerde wijnhuizen in de Bourgogne hebben de druif herontdekt en zijn tot herplanting overgegaan. Het zal echter wel een niche blijven, want de positie van chardonnay is onaantastbaar.

De aligoté van Domaine Giraudon in Chitry is een voorbeeld van hoe het moet. Heerlijk fris met een mineralige toets. Citrus, beetje peer, anijs en frisse zuren. Op warme dagen perfect voor op het terras en met een minischeutje crème de cassis misschien nóg lekkerder. Wij sluiten ons bij de studenten uit Dijon aan.

Domaine Giraudon Bourgogne Aligoté 2020

colaris.nl, €11,50

