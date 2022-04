Dit is de makkelijkste manier om de voegen in de badkamer schoon te krijgen

En tip van de sluier: je kunt er maar beter vroeg bij zijn. Liever immers één keer per maand de voegen schoonmaken, dan na een half jaar de voegen bijna niet meer schoon kunnen krijgen.

Afgelopen weekend ben ik zelf de uitdaging aangegaan, en heb ik een aantal dingen geprobeerd om de voegen in de badkamer schoon te maken. Verrassing: de goedkoopste manier om voegen schoon te maken werk het allerbeste.

Dit heb je nodig voor schone voegen

Schone spuitfles (bijvoorbeeld een plantenspuit)

250 ml water

1 theelepel baking soda

Oude tandenborstel

Rubberen handschoenen

Het principe is hartstikke simpel: doe het water en de baking soda in de spuitfles, en schud het mengsel even goed door elkaar. Spray de zelfgemaakte schoonmaakmiddel op alle plekken met aanslag of schimmel, en laat het heel even intrekken.

Nu komt de tandenborstel van pas. Het is geen plezierig werkje, maar met de tandenborstel schrob je alle voegen grondig schoon. Je zult meteen zien dat het vuil zonder al te veel moeite los komt.

Lukt het niet met water en baking soda?

Als je écht hardnekkige aanslag of schimmel op de voegen hebt zitten, dan kan het lonen om ook nog een scheutje schoonmaakazijn aan het mengsel toe te voegen. Dit is echter niet persé nodig, ik heb mijn badkamer ook zonder schoon gekregen.