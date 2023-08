De hit die Gerard Cox rijk én verliefd maakte

De zanger schreef de tekst tijdens in één etmaal tijdens een vakantie in het Franse Compiègne. „Bij mijn platenmaatschappij CBS zagen ze er eerst niets in. Tot John Vis, een echte vakman, zei: „Als jij dat nou zo graag wilt dan brengen we het uit.”

„Niemand minder van Rogier van Otterloo heeft vervolgens een werkelijk briljant arrangement gemaakt. Het plaatje kwam uit aan het eind van de zomer en het sloeg in als een bom. Een reuzenhit. Ik stond maandenlang in de Top 40 en zelfs vijf weken op nummer 1. Voor Angie van de Rolling Stones!”

Ⓒ ANP / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Cox moest optreden in allerlei televisieprogramma’s zoals Op losse groeven met Chiel Montagne. „En wie ontmoette ik daar? Joke Bruijs. Dus dat nummer is in meerdere opzichten heel belangrijk en bepalend voor mij geweest.”

Het liedje is vijftig jaar later nog steeds veelgevraagd. Vorig najaar zong Cox het nog in de show van Sophie Hilbrand. Voor het komische televisieprogramma ’Even tot hier’ bracht hij een parodie op al die bejaarden op hun e-bike: ’Ik flits weer voorbij dankzij die motor’. Cox: „Voor mij is die mooie zomer dus eigenlijk nooit voorbij.”