Bij gebrek aan backpackers: Australië betaalt mensen om in ’paradijs’ te werken

The Whitsunday Islands in de deelstaat Queensland. Ⓒ ANP / HH

BRISBANE - De Australische deelstaat Queensland trekt miljoenen uit om mensen zover te krijgen in het „paradijs” te komen werken. Toeristische bedrijven in de zonovergoten regio kampen met grote personeelstekorten door de pandemie. Normaliter werken veel buitenlandse rugzaktoeristen in die sector, maar die komen het land niet meer in.