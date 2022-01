Hotel van de week: smaakvol en weids resort met uitstekende service in Estepona (Spanje)

Dit is nog eens fijn aankomen: in plaats van een plekje in de gebruikelijke rij voor de incheckbalie krijgen we de uitnodiging om neer te ploffen in een aantrekkelijke bank op het terras. Hier worden we welkom geheten met een flûte champagne en een iPad om de nodige persoonsgegevens in te vullen. O, en vinden we het leuk er met een Mini op uit te trekken? Service van het resort!

Het Ikos Andalusië is een relatief nieuw all-inclusive resort, net buiten Estepona en vlak bij Marbella. Er zijn diverse zwembaden, zeven restaurants (met Michelin-chefs) en van de gerechten tot de hotelkamers geldt dat het allemaal even smaakvol is. Zo weids opgezet dat het woord massaal hier volledig misplaatst zou zijn.

Ikos stimuleert je eropuit te trekken. Bijvoorbeeld met die Mini of met een van de vele soorten beschikbare fietsen. Daarnaast kunnen toegangskaarten voor de musea in de buurt worden verzorgd, kan er worden gegolfd en een avond in Estepona worden gedineerd. Dit alles zonder bijkomende kosten.

Wij blijven voorlopig op het resort, dineren onder meer in het Aziatische restaurant Anaya en genieten. Overigens doen we dit ook tijdens een bezoek aan het historische centrum van Estepona.

Dit stadje is voor ons een aangename verrassing en ook het bruisende plein waar onze dinertafel is geboekt, is op-en-top Spaans. We hebben een superavond, maar op de terugweg in de shuttlebus (fijne service voor de wijndrinkers) concluderen we dat we toch echt uitzonderlijk goed in het resort aten.

Omdat ook plaatsen als Marbella, Mijas en Ronda te mooi zijn om links te laten liggen, trekken we er nog een keer op uit. Dat dit ten koste van onze relaxtijd in het resort gaat, nemen we op de koop toe.

Maar wanneer ik mijn dagelijkse rondje ren, dit keer op het houten pad langs het strand voor het resort waar je tot aan Estepona kunt doorfietsen, beloof ik mezelf hier terug te komen. Al is het maar omdat ik vanwege tijdgebrek alleen heb kunnen kijken naar die aantrekkelijke bedjes op het strand.

In ’t kort

Interieur

Net zo smaakvol als de rest van het hotel. Veel riet en natuurlijke kleuren.

Locatie

Aan het strand en vlak bij mooie plaatsen als Marbella en Estepona.

Service

Op verzoek wordt er (gratis!) een Mini voor een dag geregeld, een diner in Estepona, een toegangskaart voor een museum, toegang tot een golfbaan.

Praktisch

Prijzen vanaf €373 per nacht

Ikosresorts.com