Help! Onze kat is stapelgek op melkpoeder

Onze kat Raafje van 5 jaar is dol op de poedermelk die je in de koffie doet. Ze hoeft het zakje maar te zien of ze begint al om je heen te draaien. Ze krijgt niet meer dan twee zakjes per week. Kan dit kwaad?

Piet Hellemans: „Het is niet verstandig om melkpoeder aan katten te geven, in melkpoeder zit melksuiker (lactose), hier kunnen katten niet tegen en het werkt bij grotere hoeveelheden laxerend. Veel laxeermiddelen voor honden en katten zijn zelfs gebaseerd op het toevoegen van melksuiker. Sowieso zijn veel voedingsmiddelen voor mensen giftig voor dieren; zoals xylitol (zoetstof in ontbijtkoek en kauwgom), druiven, chocola of paracetamol. In de regel zou ik dus geen voedingsmiddelen voor mensen aan dieren geven. Naast dat het gevaarlijk voor dieren kan zijn, gaan ze ook erg om je heen draaien en bedelen als ze het ’menseneten’ ruiken. Er zijn genoeg gezonde beloningen voor dieren op de markt, verwen ze daar maar mee. Doe dit dan op het moment dat ze braaf zijn en niet bedelen. Hier zit ook vaak minder energie in dan in ons eten, dus kun je het ook vaker geven zonder dat je huisdier te zwaar wordt.”

Ook een vraag? Mail: [email protected]