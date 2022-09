5 tips van expert Zamarra Kok om bloemenvazen schoon te krijgen (en houden)

Tip 1

Bloemen blijven aanzienlijk langer staan als u ze in een schone vaas zet. Vuil in de vorm van bacteriën en schimmels maar ook zeepresten kunnen de bloemen bederven. Maak de vaas goed schoon met water en een schepje zilversoda. Dit reinigt en desinfecteert de vaas.

Tip 2

Vazen met zeer smalle halzen of lastige hoekjes kunt u schoonmaken door ze met heet water te vullen en er een reinigingstablet voor kunstgebitten aan toe te voegen. De actieve zuurstof bruist het vuil los. Hebt u zo’n tablet niet in huis, gebruik dan een theelepel oxipoeder voor de was (zuurstofbleekmiddel).

Tip 3

Kalkranden kunt u wegpoetsen met wat vloeibaar schuurmiddel op een sponsje. Moeilijk bereikbare kalkranden verwijdert u met warme schoonmaakazijn. Laat dit een nacht lang inwerken en giet het weer uit de vaas. U kunt de azijn gerust hergebruiken.

Tip 4

Vul de vaas met een bodempje water en voeg een handje ongekookte rijst toe. Draai nu rond; de rijst schuurt de losgeweekte kalkresten weg.

Tip 5

Hoge vazen staan steviger als u een laagje kiezelstenen op de bodem legt.