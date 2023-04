Lezersreacties: ’Vrijwilligerswerk is dankbaar werk’

Vrijwilligerswerk is een mooie manier om in je vrije tijd iets goeds voor een ander of de natuur te doen. Mooi om te lezen dat velen van u zich voor de samenleving inzetten.

Daniël van der Pluym (81) schrijft dat hij als massagetherapeut mensen met voetproblemen behandelt. „Regelmatig help ik mantelzorgers om hun dierbaren met gevoelloze voeten te helpen. Fijn om te zien dat velen er baat bij hebben. Ik hoop hier, ondanks mijn leeftijd, nog lang mee te kunnen doorgaan.”

Onno Dekker en zijn vrouw begonnen eerder dit jaar. „We zijn pleeggezin voor KNGF Geleidehonden en hebben in januari een acht weken oude pup in huis gekregen. De bedoeling is dat we haar onder begeleiding socialiseren totdat ze veertien maanden is.”

Willem Tates doet iets heel anders. „Ik begeleid de examendagen van het verkeersexamen dat kinderen in groep 8 afleggen.”

Ria Kool is trots op haar man Henk Braak. „Hij werkt al zeven jaar twee dagdelen per week als gastheer in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Sinds anderhalf jaar zit hij ook nog bij de voedselbank.”

Eenzame ouderen

Al jaren ga ik bij eenzame ouderen op de koffie, verschoon hun bed, maak een wandeling, doe boodschappen of andere dingen waarvoor de huishoudelijke hulp geen tijd heeft. Sommige ouderen krijgen maar één of twee uur hulp per week. Verdrietig.

Jannie Kuik

Verzekering

Ik heb een tijd mensen naar het ziekenhuis begeleid, maar daar ben ik mee gestopt. Ik kreeg een niet-toereikende vergoeding voor de brandstof en omdat deze als inkomsten werd gezien, kon ik niet worden verzekerd.

C. Verhoeven

Verrijking

Mijn broers en ik zijn opgegroeid met ouders die altijd anderen hielpen. Wij weten niet beter. Ik heb mijn hele leven vrijwilligerswerk gedaan, zelfs toen ik fulltime werkte. Nu doe ik dat voor honden uit Portugal. Een verrijking van mijn leven.

Annelies van der Horst

Win-winsituatie

Ik ben met pensioen, maar als ondersteuner van de schuldhulpverlening ben ik actief bij een inloopspreekuur voor mensen met financiële problemen. Een win-winsituatie: ik ben bezig en het is heel dankbaar werk. Bovendien is het werk niet voor een betaalde kracht bedoeld, dus ik verdring niemand.

Johan Sonnenberg

Oppassen

Het is goed dat er vrijwilligers zijn die mensen helpen, zoals wandelen met de hond waarvan de baasjes slecht ter been zijn. Maar kijk uit voor instellingen die eigenlijk een winstoogmerk hebben en handig gebruik van vrijwilligers maken. De oprichters profiteren van personeel dat hen niets kost, maar het bestuur verrijkt zich daarmee. Oppassen!

D. Vorselaars