Het bliksemt

De kans op een inslag is niet groot. Volgens wetenschappers wordt slechts één op de miljoen mensen door de bliksem getroffen en van hen blijft negentig procent in leven. Toch sterven jaarlijks op de hele wereld ongeveer tweeduizend mensen door blikseminslag. De belangrijkste en meest voor de hand liggende tip bij onweer: neem het serieus. Als je de bliksem kunt horen, loop je al risico om te worden geraakt.

Ga direct naar binnen of zoek een veilige plek met een hard dak want (kuip)tenten of dekzeiltjes bieden geen bescherming. Wacht een half uur na de laatste klap voordat je weer naar buiten gaat. Blijf in de kajuit, vér weg bij mast en verstaging. Mijd ten slotte plekken waar eerder een inslag is geweest. Bepaalde baaien en kliffen zijn er berucht om. Bliksem komt graag als de bliksem terug.