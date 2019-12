Spreekuur: hoe kom ik van pijnlijke aften af?

Ⓒ Hollandse Hoogte / Roel Burgler

In Spreekuur beantwoorden specialisten, onder wie een huisarts, tandarts, oncoloog en seksuoloog/uroloog elke week een medische vraag van een lezer. Deze week: ’Ik heb al drie jaar last van aften. Als de een op zijn einde is dient de volgende zich alweer aan, vaak meerdere tegelijk. Volgens mijn tandarts en mondhygiëniste is hier niets aan te doen, maar er moet er toch een onderliggende oorzaak zijn? Ik word er moedeloos en soms depressief van.’