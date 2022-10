De leukste tips voor een groene stedentrip naar Berlijn

Berlijn is bij uitstek een stad waar je lopend veel moois kunt ontdekken. Saai wordt het nooit. Telkens weer stuit je op een museum, leuke winkel, een gezellige Stube of een van de historische bezienswaardigheden zoals de voormalige Muur.

Wij logeren in het Green Globe-gecertificeerde boetiekhotel Lulu Guldsmeden in stadsdeel Schöneberg. In de Potsdamer Strasse start meteen het bruisende hart van de stad.

Volop eettentjes, van sterrenrestaurant Irma la Douce tot de hippe sushibar Sticks’n’sushi en een authentiek Kroatisch eethuis. In de hoedenwinkel van Fiona kan een hoed op maat worden gemaakt. Verder luxe boetieks, lokale shops, galerieën, wereldse traiteurs, genderneutrale cafés en natuurshops.

Een stevige wandeling in Tiergarten Park mag uiteraard niet ontbreken, want met maar liefst 210 hectare is dit absoluut het groenste deel van Berlijn. Een fijn wandelpad is verder de Wuhletal-Wanderweg of de routes langs de Tegeler Fliess of de Müggelsee. In het Leise Park, de Gärten der Welt en het Bürgerpark Pankow valt eveneens volop wandelgebied te ontdekken.

Zoals in elke metropool kun je in Berlijn naar hartenlust shoppen. Het Naturkaufhaus Galleria in Steglitz geldt als enige natuurwarenhuis in heel Duitsland. Als liefhebber van glitter en glamour ging ik er eigenlijk vanuit dat ik hier niets zou kunnen vinden, maar niets is minder waar.

Ik moet me inhouden om niet alle handgemaakte strandmanden in Ibizastijl te kopen. Ik pas een paar schoenen met kunstig gedraaide hakken en jute slippers en geniet van de aanblik van zoveel gekleurde leren tassen in de kelder van het warenhuis.

Klimaatneutraal

Ook de yoga-afdeling, stenencollectie en kruidenkussens plus gezondheidsmarkt sla ik niet over en ik ben instant fan geworden van de 100% klimaatneutrale kledingcollectie van het merk Lanius.

Wie riep er ooit dat groen/eco/verantwoord kleurloos is?

Nu ik eenmaal de smaak van het winkelen te pakken heb, shop ik verder in tweedehands- en vintagewinkels die zich vooral op de Kastanienallee bij de Prenzlauer Berg bevinden.

Blikvanger Brandenburger Tor, de belangrijkste poort, met het Rijksdaggebouw om de hoek. Ⓒ Getty Images

Het is even zoeken, maar her en der tref ik een pareltje aan. Zoals een Chanel-tas uit 1980 van zachtroze leer met glitterdecoraties. Een prachtexemplaar dat bijna net zoveel kost als een nieuwe tas van dit merk, maar ja, hij is zeldzaam.

Dan stort ik me op de juweeltjes uit de jaren 60, 70 en 80 die opvallend goed onderhouden en vooral schoon zijn.

Natuurlijk zijn er legio bekende highlights bezoeken zoals de Gedächtniskirche, het Joodse Monument, de Alexanderplatz, Unter den Linden en het Reichstag-gebouw.

Ook het moderne Sony Center aan de Potsdamer Platz is een toplocatie. Het multifunctionele gebouw herbergt kantoren, winkels en horeca. ’s Avonds kun je er dineren terwijl de verlichting in alle kleuren van de regenboog aan gaat.

Doen!

Volop markten

Berlijn wemelt van de markten. Zoals de vlooienmarkt Mauerpark Berlin (Prenzlauer Berg), elke zondag. Of de Berliner Trödelmarkt in Charlottenburg, de Turkse markt in Neukölln, de Berliner Kunstmarkt aan de Museuminsel of de Antikmarkt bij Friedrichshain.

Antiek

Het Pergamon-museum is een van de bekendste en meest bezochte musea van Berlijn dat drie afdelingen kent: de antieke collectie, het museum voor het Midden-Oosten en het museum voor Islamitische kunst.

Vluchten

Stukje voormalige Muur op de Potsdamer Platz. Ⓒ Sven Schramm/VisitBerlin

Bij Checkpoint Charlie verbaas je je over de inventieve vluchtmethodes die in de periode van de Berlijnse Muur (1961-1989) werden ondernomen om naar het westen te vluchten.

In de Bernauer Strasse zijn diverse restanten van de Muur te bekijken.

Parlement

Een bezoek aan het parlementsgebouw Reichstag is een must. Met als ultieme beloning na bezichtiging een lunch in het meest gewilde restaurant van Berlijn, het Dachgarten-restaurant, in de glazen koepel van het pand. Reserveren is verplicht. Je hebt meteen het allermooiste uitzicht over de stad!

Historie

Volop graffiti op het Hinterhof.

In het met graffiti beschilderde Hinterhof aan de Rosenthaler Strasse 39 is het Anne Frank Zentrum te vinden. Tevens het Museum Blindenwerkstatt waar is te zien hoe borstelfabrikant Otto Weidt hier in de Tweede Wereldoorlog blinde en dove joden schuilplaatsen bood.

Oversteekmannetje

Ampelmann Shop, het grappige oversteekmannetje.

De unieke shop Ampelmann aan Unter den Linden is opgedragen aan het ’oversteekmannetje’ dat bij de stoplichten in Berlijn is te vinden.

Hier kun je souvenirs van het beroemde kereltje aanschaffen in de vorm van sleutelhangers, T-shirts maar ook snoep, handdoekensets en zelfs ligstoelen.

Luxe

Het luxe warenhuis Kaufhaus des Westens, oftewel KaDaWe, was tijdens de Koude Oorlog hét symbool voor de rijkdom van het westen. Nog steeds is dit chique warenhuis een luxe paradijs.

De delicatesse-afdeling en het glazen atrium zijn een must see.

Eten, drinken, slapen

Groene ster

Biologische smoothies van The Liquid Garden. Ⓒ Sven Schramm/VisitBerlin

In tegenstelling tot veel andere grote steden hoef je in de Berlijnse horeca niet overal te reserveren. Maar het is lastig kiezen! Hier kun je de hele dag eten en dat doen veel toeristen en inwoners dan ook. Clean eating (gezond) en vegan en vegetarisch eten zijn de trend.

Voor de fijnproevers is Frea het allereerste zero waste vegan restaurant met een groene Michelinster. Dat geldt ook voor restaurant Cordo. Bij Merold eet je internationaal met regionale ingrediënten. Weinig tijd? Bij The Liquid Garden haal je voor onderweg smoothies met tenminste 50% bladgroen en verpakt in een 100% recyclebare beker.

Bakkie koffie

Even langs bij The Barn op de beroemde Kurfürstendamm waar ooit het bekendste koffiehuis van Berlijn zat: Café Kranzler.

Fris

Typisch Berlijns en bij elk café te verkrijgen: saftschorle, of het nu apfelschorle of kirschschorle is: een laagje vruchtensap en spawater erbij. Heerlijk fris en weinig calorieën!

Schilderijtjes

Bistro Bonvivant in de Goltzstrasse is een prima lunchplek. De naam dekt beslist de lading, want hier is het volop genieten van vegetarische en vegan lekkernijen waarbij zeker geen sprake is van een eenzijdige groentekeuken.

De gerechten zijn ware kunstwerkjes. Zo is de zelfgemaakte granola met citroenverbena, vanilleyoghurt, munt en fruit een eetbaar schilderij. De shakshouka met spinazie, ei, erwten en geitenkaas smelt op de tong.

bonvivant.berlin

Kunst

Als bonus doen we daar op zondag aan de Cocktail and art brunch mee. Daarbij maken gasten samen met kunstenaar Jans Echternacht een spin-kunstwerk op een ronddraaiend rad in de eettafel. Het kunstwerk mag na afloop mee naar huis (kosten 120 euro voor brunch plus kunstwerk).

Het mag duidelijk zijn: in Berlijn is er intussen meer op culinair gebied dan de fameuze currywurst. Hoewel we die ook nog verorberen bij Restauration 1840 op de Gendarmenmarkt waar je nog authentieke Berlijnse gerechten eet: een ouderwetse gehaktbal ’Klopse’ of gebakken leverkaas met Kartoffelsalat.

Thuishaven

Deens boetiekhotel Lulu Guldsmeden.

Hotel Lulu Guldsmeden voelt direct als een thuishaven. Overal heerlijke zitjes en een warme sfeer. Geen verspilling met een ontbijtbuffet maar een vegetarisch, groen verrassingsontbijt met verse appelsap, eieren, pannenkoekjes, yoghurt of fruit en supervers brood met plakjes kaas.

Sterren

Bij het Adlon Hotel aan Unter den Linden is altijd reuring. De kans is groot dat je er een beroemdheid tegen het lijf loopt. Vroeger was dit de vaste stek van Marilyn Monroe en Marlene Dietrich. Bestel koffie bij de to go-corner van het hotel en strijk neer op een terrasstoel.

