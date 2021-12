Het is Internationale Dag van de Thee (en dit zijn volgens ons de lekkerste)

Theeconsumptie zit de laatste jaren in de lift. Ruim zeventig procent van de Nederlanders drinkt minstens één keer per week thee, blijkt uit het Nationaal Koffie & Thee Onderzoek van 2020. Hierbij zijn mannen meer thee gaan drinken: 66% in 2020 tegenover 61% in 2018.

Gemiddeld drinken we in Nederland ongeveer drie koppen thee per dag, waarbij de klassieke zwarte thee het meest wordt gedronken, op de voet gevolgd door groene thee, vruchtenthee en kruidenthee.

Die zwarte thee is doorgaans English blend en English Breakfast, die we beide meenemen in deze test. Deze melange bestaat uit thee uit India (Assam), Sri Lanka (Ceylon) en Kenia. De thee heeft een donkere, dieprode kleur en wordt in Engeland vaak met een beetje melk en/of suiker gedronken. In China hebben ze het trouwens niet over zwarte thee, maar – eigenlijk terecht – over rode thee.

En dus testten we voor jou de beste soorten zwarte thee, zodat jij dat niet meer hoeft te doen! In de test namen we alleen eenkops-zakjes mee. De uitkomst:

1.

Het Britse theemerk Twinings bestaat al sinds 1706 en misschien is het dus ook niet zo verrassend dat hun English Breakfast tea als beste uit de bus komt. „Veruit de lekkerste, meest uitgesproken smaak. „Echte Engelse thee.”

€3,49 per 40 gram

2.

De Engelse thee van La Place vond men ook onderscheidend. „Enige met echt een andere smaak dan de rest.” „Een heel eigen smaak.”

€1,69 per 30 gram

3.

Deze keer ook geen slechte zaken voor Pickwick. „Bekende smaak, erg herkenbaar.” „Prima kopje thee voor op een natte herfstdag.”

€1,79 per 80 gram

4.

Op een vierde plaats vinden we Jumbo terug. „Prima, goede thee, lekker op smaak.” Bitter, zoals je van een zwarte thee mag verwachten. Maar niet te bitter.”

€0,73 per 80 gram

5.

Met Fair Trade Original is de top 5 van deze week compleet. „Heel prettig.” „Op een goede manier bitter, en goed dat de boeren een eerlijke prijs krijgen.”

€1,25 per 35 gram