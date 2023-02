Dagrecept: Toast met avocado, champignons en kimchi

Wat beleg betreft kiezen veel mensen voor avocado (in combinatie met ei). Deze romige vrucht is erg veelzijdig, denk aan salades, poké bowls, als dip, in een sushi-rol of Tex Mex-gerechten. Al is het met gemiddeld 335 calorieën per stuk bepaald niet mager, ondanks de gezonde vetten.

Die toast kan trouwens spannender door er een Aziatische draai aan te geven met frisse, pikante kimchi (Koreaanse zuurkool, bij de super). Een smakelijk recept van Luise Vindahl uit haar boek Quick & Slow (Becht), prima voor de lunch of gewoon als tussendoortje!

Verhit de olie in een koekenpan op middelhoog vuur en voeg de knoflook en champignons toe. Laat 2 tot 3 minuten aan één kant kleuren en gooi ze om. Sprenkel de sojasaus erover en hussel door. Zet het vuur laag tot medium laag en voeg de kimchi toe.

Laat het niet langer dan 1 minuut sissen; neem dan de pan van het vuur. Rooster het brood en smeer aan een kant wat mayonaise. Leg de sla erop, gevolgd door de plakjes avocado. Schep de kimchi en champignons erop en bestrooi met bosui en de sesamzaadjes.

Nodig voor 2 personen:

- 2 el olijfolie

- 1 teen knoflook (geperst)

- 100 g gemengde champignons (in plakjes)

- ½ el sojasaus

- 3 el kimchi

- 2 sneetjes zuurdesem

- 2 el mayo

- 2 blaadjes sla naar keuze (grof gesneden)

- 1 avocado (in plakjes)

- 1 bos-ui (dun gesneden)

- 1 el sesamzaadjes (geroosterd)