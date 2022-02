Lifehack: met deze truc haal je (nog) meer sap uit je citrusvruchten

Citrusvruchten kun je zowel in als buiten de koelkast bewaren. Bewaar je ze koel, dan blijven ze langer goed. Het nadeel is dan wel dat het lastiger is om er sap uit te krijgen. Je haalt er dus meer sap uit als ze op kamertemperatuur zijn.

Een van de bekendere manieren om meer sap uit de citrusvruchten te krijgen, is door ze te rollen. Door je citroen of limoen met je hand (en lichte kracht) over het aanrecht te rollen, geef je de vrucht een soort massage waardoor er meer sap loskomt.

Opwarmen

Citrusvruchten die uit de koelkast komen, kun je simpelweg even opwarmen. Geef je citrusfruit eens een tikkie van 10 seconden (klein) of 20 seconden (groot) in de magnetron. Rol ‘m vervolgens volgens bovengenoemde methode over het aanrecht, snijd ‘m doormidden, knijp uit en je zult zien: beduidend meer sap als resultaat.