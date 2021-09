’Singapore staat vol lelijke flats en bloedheet: bah’

Mooiste herinnering

„Onze huwelijksreis, letterlijk een rondje om de wereld: Nederland, Amerika, Fiji, Nieuw-Zeeland, Australië en Singapore. Trouwen in Las Vegas was een avontuur op zich, maar die mooie bestemmingen daarna vergeet ik ook nooit meer. Van de ongereptheid van Fiji tot snorkelen bij het Great Barrier Reef tussen gigantische vissen.”

Indrukwekkend

„Van alle verre reizen heb ik het meest van Namibië genoten: overal wilde dieren en een indrukwekkend landschap als je van woestijnen houdt. Woestijnen hebben vaak een enorme variëteit aan kleuren en vormen. We hebben zelfs gesandboard (snowboarden op zand) op de hoogste zandduinen ter wereld.”

Vertraging

„Tijdens de aanslagen van 11 september waren we in Amerika en konden we dagenlang niet terugvliegen omdat alle luchthavens dichtgingen. We waren met een baby, onze vakantie was net afgelopen en we moesten op eigen kosten in dure hotels verblijven. We hebben toen wel een walvisexcursie kunnen doen.”

Souvenir

„Elk jaar heb ik een kerstboom vol vakantieherinneringen. Vaak koop ik mooie sleutelhangers met iets typisch voor een land, sloop het ringetje en hang ze aan een haakje of strikje.”

Gek

„We raakten bevriend met een Amerikaanse politieagent die me voor de grap in een politieauto opsloot. Ik wilde er op een gegeven moment uit, maar dat kan eigenlijk niet, want de achterdeuren van die auto’s kun je van binnen niet openen en daarvoor zit een soort tralie.”

Vakantieliefde

„Mijn man Frank en ik ontmoetten elkaar op wintersport en zijn al dertig jaar samen.”

Favoriet

„Hotel nhow in Rotterdam. Vraag om een kamer op de 23e verdieping en geniet van de Erasmusbrug, de vele schepen en de zonsondergang achter de skyline. Niet duurder dan de meeste andere hotels in de buurt en tien keer indrukwekkender.”

Doen

„Bulgarije! Hoge bergen en watervallen, warme blauwe zee, veel stranden en goede skipistes. Nog steeds veel goedkoper dan de meeste andere landen in Europa.”

Overschat

„Singapore. Ik had er zoveel meer van verwacht. Volgebouwd, lelijke flats en bloedheet.”

