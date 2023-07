Dagrecept: Kip in roomsaus van spek en champignons

Nodig voor 4 personen:

- 2 el ongezouten boter

- 100 g spekblokjes

- 6-8 kipfilets (750 g)

- 1/2 tl zout

- 1/2 tl zwarte peper

- 30 g bloem

- 2 sjalotten (gesnipperd)

- 6 blaadjes salie (fijngehakt)

- 100 g champignons (in plakjes)

- 125 ml droge witte wijn

- 125 ml crème fraîche

- 125 ml kippenbouillon

- 2 el grove dijonmosterd

Bereiding

Verhit de boter in een flinke koekenpan met dikke bodem op middelhoog vuur. Voeg de spekblokjes toe en bak ze krokant. Laat ze uitlekken op keukenpapier en het vet in de pan. Kruid ondertussen de kip met zout en peper. Doe de bloem in een schaal, haal de kip er doorheen zodat deze rondom licht bedekt is en schud overtollig bloem eraf. Doe de kip toe in de pan met vet en bak de filets 3-5 minuten per kant, of tot ze goudbruin zijn en niet meer roze van binnen (eventueel in etappes). Leg de kip opzij.

Voeg de sjalot en salie toe en bak 1 tot 2 minuten. Voeg de champignons toe en bak nog 3 tot 5 minuten. Roer de wijn erdoor, schraap de bodem van de pan los en laat nog zo’n 2 minuten sudderen of tot het voor de helft is ingekookt. Klop de room, kippenbouillon en mosterd door de saus. Breng zo nodig verder op smaak. Doe de kip en spek terug in de pan en laat nog 2-3 minuten pruttelen. Serveer met aardappelpuree en groente naar keuze.