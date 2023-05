Smaaktest: deze rundvlees-slaatjes halen onze top 3

Bij de barbecue eet je een portie rundvlees- of huzarensalade, maar niet zo veel waardoor je het vlees of de groenten niet meer proeft! Deze koude salade bestaat meestal uit aardappel, vlees, groente en augurk en heeft veel gemeen met de Russische salade, gemaakt van aardappelen, vlees of vis, groenten en mayonaise.

In Rusland heet de huzarensalade weer salat Olivjé. Deze salade werd rond 1860 in Rusland geïntroduceerd door chef-kok Lucien Olivier. Deze koude salades vormden vroeger overigens een tussengerecht tijdens een diner dat bestaat uit meerdere gangen. Ook vind je de salade vaker bij lopende buffetten terug.

Overigens ziet de Surinaamse variant er weer heel anders uit: die is namelijk roze-paars doordat er rode bietjes in zitten. Er zit bovendien ook geplukte kip in. Hij wordt net als de andere salades met oud en nieuw gegeten.

Door naar de test. We testen deze week alleen de kleine porties voor één persoon. Deze slaatjes zijn iets fijner dan de grote verpakkingen met grovere ingrediënten. Bovendien zijn ze ook voorzien van een klodder mayonaise en een plakje ei.

Bon Appetit, te koop bij onder meer Vomar, deed slechte zaken. „Zuur, geen fijn mondgevoel. Geen ei, wel te veel mayonaise.”

Karaat, het huismerk van Dirk en Dekamarkt, viel eveneens wat tegen. „Waar is het rundvlees in hemelsnaam? Ik mis ook hier een plakje ei.”

Drie merken rundvlees-slaatjes kwamen na de smaaktest boven drijven: Westland, Kleer (onder meer Aldi) en Albert Heijn.

Top 3

1.„Dit geeft me een nostalgisch gevoel”, riep een van de collega’s bij het proeven van Westland-rundvleeslaatjes. „Deze heeft beduidend meer smaak dan de andere. Peperig.” „Ik zie draadjesvlees en ik proef het ook.” €0,99 per 140 g

2. Op een tweede plek vinden we de rundvlees-slaatjes van Kleer terug, onder meer te koop bij Aldi. „Aangename kleur, deze is ook wat peperig.” „Iets minder vlees, maar de smaak is oké.” €1,09 per 140 g

3. Albert Heijn maakt de top 3 van deze compleet. „Deze is iets vlakker van smaak, prettig zuurtje. Misschien iets te zout.” €0,59 per 150 g