Dit betekent de factor van je zonnebrandcrème

Overmatige blootstelling aan de zon veroorzaakt een huidreactie, waardoor iemand verbrandt. Afhankelijk van de sterkte en duur van de blootstelling aan de uv-straling en het huidtype wordt bepaald hoe snel dit proces verloopt. Het is verstandig om vanaf zonkracht 4 zonnebrandcrème te gebruiken.

Mensen met een licht huidtype verbranden eerder dan degenen met een donkere huidskleur omdat zij minder pigment hebben. Ook kinderen verbranden sneller, omdat hun huid gevoeliger is dan die van volwassenen.

Na elke zonverbranding loopt de huid schade op. Als dit zich door de jaren heen opstapelt, bestaat een verhoogd risico op huidkanker. Jarenlange blootstelling aan uv-straling zorgt sowieso voor voortijdige veroudering van de huid (rimpels, pigmentvlekken). Zo'n zonverouderde huid is weer vatbaarder voor het ontstaan van huidkanker.

Factor

Een zonnebrandcrème bevat stoffen die de uv-straling wegfilteren. De factor zonnebrandcrème die je opsmeert bepaalt hoe lang je veilig kunt zonnen. Smeer je met een sun protection factor (SPF) van 30, dan kun je 30 keer zolang in de zon doorbrengen zonder te verbranden. Als iemand onbeschermd na 20 minuten zou verbranden, dan gebeurt dit met factor 30 pas na dertigmaal 20 minuten.

Voorwaarde is dat de crème dik genoeg wordt aangebracht. In de praktijk blijkt dat mensen te dun en te weinig frequent smeren. Ook al wordt op de fles vermeld dat het goedje de hele dag actief en waterbestendig zou zijn, blijkt in de praktijk dat het effect door zweten en zwemmen afneemt. De SPF is getest onder laboratoriumcondities en is dus een soort theoretische waarde.

Het is belangrijk om op tijd te smeren. Geadviseerd wordt altijd minimaal factor 15 te kiezen en elke twee uur te smeren. Wie pas smeert als hij of zij rood kleurt is al eigenlijk al te laat.