Familierecept: oma’s zakdoekenworst

Oma’s zakdoekenworst

„Zij kookte nog op een ouderwetse kachel in de woonkamer. Daar stond ook een droogrekje omheen. Als toppunt van moderne techniek had opa daar een touw aan vastgemaakt zodat het rekje via een katrol aan het plafond kon worden opgehesen. Maar ze bakte ook die typische Brabantse worst, wel een meter lang, opgerold in een grote ijzeren pan op die kachel.

Tot die fatale dag. Oma werd wat minder handig, en had het zakdoekenrekje nog om de kachel staan. De worst erboven. Ze wilde op ’t laatst die zakdoeken toch maar ophijsen en op een of de andere manier kwam er een deel van die worst in. We zagen het niet meteen, tot iemand heel hard begon te lachen. Daar zat oma... heel tevreden naast dat rek waar haar meterslange worst ook in hing.”

Met zo’n beeld voor ogen vergeven we Feek dat hij geen recept heeft. We maken het gewoon zelf.

Nodig voor 4 personen:

1 blik 500 g bloemige aardappelen

2 takjes tijm

1 ui

2 tomaten

2 teentjes knoflook

4 Brabantse braadworsten

¼ theel chilivlokken

1 kippenbouillonblokje

1 blik rode bonen, 200 gr

1 eetl olijfolie

1 eetl boter

3 eetl melk

snufje nootmuskaat

peper en zout

Bereiding

Rits de blaadjes van de tijm. Pel de ui en snipper fijn. Snij de tomaten in grote stukken. Pel de knoflook en snipper ook fijn. Verhit de olie in een grote pan en bak de worsten rondom bruin. Schep de worsten uit de pan en zet even opzij.

Stoof in dezelfde pan de ui met de knoflook zacht. Voeg de chilivlokken erbij en roer om. Doe de worsten terug in de pan. Voeg de tomaten en wat water toe. Verkruimel de kippenbouillon erover. Breng aan de kook en laat 10-15 minuten sudderen.

Maak puree. Laat de bonen uitlekken en doe ze samen met de tijm in de grote pan met worsten. Laat nog even doorwarmen. Verdeel de worst met saus over de borden en serveer met de puree.

Is er in uw familie ook een gerecht met een bijzonder verhaal? Stuur het recept en verhaal naar familierecepten@telegraaf.nl