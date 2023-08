Twijfels over magische 10.000 stappen, zijn 4.000 er genoeg?

Voor velen is 10.000 stappen per dag een bijna magisch getal. Nieuw onderzoek laat zien dat 4000 stappen zetten al voldoende kan zijn om gezond te blijven. Maar is dat een vrijbrief om dan maar te gaan niksen? Nee, zegt hersenprof Erik Scherder. „We lijden nu al massaal aan bewegingsarmoede.”

Ⓒ ANP