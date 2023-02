Een kattenbak in de woonkamer, dat kan ook stijlvol!

Een kattenbak hoeft niet vies te zijn als je hem elke dag schoon schept en regelmatig het kattengrit vervangt. Leg er een speciaal rubbermatje voor dat de korrels opvangt zodat je die niet in het hele huis terugvindt. Zet een fles huisparfum in de buurt zodat je af en toe kunt sprayen.

Voor het ’verbergen’ zijn verschillende oplossingen te bedenken. Zo zijn er tegenwoordig echt hele leuke kattenbakken te koop, zelfs mooie design-exemplaren! Een lust voor het oog.

Of je kunt zelf een creatieve opbergplek voor de kattenbak in elkaar klussen. Bouw bijvoorbeeld een houten kastje dat precies om de bak heen past of bedenk een andere ombouw die onderdeel van je interieur is.

Heb je een balkon of tuin, dan kun je een doorgang in muur of deur maken en daar de kattenbak tegenaan plaatsen.

Vind je dat allemaal te veel gedoe: zet de bak in de bergkast, maar monteer dan wel een dranger op de deur zodat die altijd op een kier blijft staan en de kat er bij kan. Anders wordt het snel ruzie met je vriend…