In deze stad moet je zijn voor het allerbeste nachtleven

Althans, als we moeten afgaan op de mening van de lokale bevolking.

Reis- en nieuwswebsite TimeOut, die meer dan 20.000 stedelingen van over de hele wereld heeft gevraagd wat zij van hun woonplaats vinden, is Medellín in Colombia dé place to be voor een bruisend nachtleven. Want wat blijkt: 90% van de inwoners van Medellín zeg dat hun stad een fantastich nachtleven heeft. De Colombiaanse stad staat daarmee op de eerste plek als het gaat om steden waar je moet zijn voor een leuke avond.

Om tot de ranglijst te komen, heeft TimeOut overigens niet alleen gekeken naar de mening van locals. Ook naar de mening van reisexperts, zoals journalisten, is gekeken.

Ben je van plan om binnenkort een bezoek te brengen aan Medellín? Nachtclub Salon Amador wordt hoog gewaardeerd vanwege het verrassende interieur. In Son Havana is het altijd gezellig druk omdat er regelmatig livebandjes optreden die traditionele muziek spelen.

Naast Medellín scoren Mumbai en Miami overigens ook erg goed.