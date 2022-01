Spreekuur: kan Viagra alzheimer voorkomen?

Premium Gezondheid

Spreekuur: is de deltavariant extra gevaarlijk voor hartpatiënten?

In Spreekuur beantwoorden specialisten, onder wie een tandarts, oncoloog, dermatoloog, seksuoloog/uroloog elke week een medische vraag van een lezer. Vandaag: Tien jaar geleden heb ik twee stents in mijn hart gekregen. Door alle nieuws op internet heb ik me nog niet willen laten vaccineren. Is de de...