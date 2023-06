Freek Vonk komt een machtige troep leeuwen tegen: ’Ze moeten continu hun plek verdedigen’

In Zuid-Afrika rijd ik met een ranger mee. Hij ontvangt een boodschap op de porto: in de buurt is een troep leeuwen gezien. We rijden er meteen naartoe en daar zijn ze: twee volwassen leeuwinnen en een jong mannetje, op de oever van een rivier waarin het water nu laag staat.

Het volwassen mannetje, de leider van de troep, moet in de buurt zijn. Als het jonge mannetje van dit groepje ouder wordt en volwassen kenmerken gaat vertonen, reageren zijn ouders en verzorgers agressief en zullen ze hem verjagen. Hij moet zelf maar een troep zien te stichten of zichzelf in een nieuwe groep vechten – natuurlijk niet zonder risico. De wereld van leeuwen is hard!

Blijven zitten

Wat een prachtig gezicht, deze soezende familie. Hun sluimer is schijn. Zolang ik in de auto blijf, ben ik veilig, want de leeuwen zien de auto als één geheel en dat is een te grote ’vijand’ of ’prooi’ om aan te vallen. Zodra ik uitstap, word ik interessant. Dat wil je natuurlijk voorkomen, dus als je aan je leven gehecht bent, blijf je tijdens een safari in je auto zitten!

Prooitrechter

Het territorium van deze leeuwen ligt op de kruising van twee rivieren. Een strategische plek. Leeuwen jagen hun prooidieren graag richting water omdat zij die liever niet oversteken – en dus in de val lopen. Vooral op plekken waar meerdere rivieren samenkomen, worden de prooidieren als door een trechter naar hun einde geleid. Juist op deze punten doden leeuwen vaker. Langs rivieren is ook meer groen en zijn er genoeg schuilplekken voor een troep leeuwen om te rusten, hun welpen te verstoppen en om te jagen.

Ideale plek

Daarom is het geen verrassing dat ik deze kleine troep hier het fort zie bewaken. Je kunt je voorstellen dat het lastig is om zo’n topplek constant te moeten verdedigen, want iedereen wil het hebben.

Zeker op de savanne zijn zulke plekken zeer ongelijk verdeeld. Wetenschappers denken dat de verdediging van een territorium op de savanne – een gebied dat qua natuurlijke bronnen enorm variabel is – een van de beste verklaringen vormt voor leven in een troep. Leeuwen zijn de enige katachtigen die dat doen.

Deze familie heeft vast pas geleden nog gejaagd. De impala’s die verderop grazen, keuren ze namelijk geen blik waardig. Terwijl we verder rijden, zie ik de leider van de troep langs de weg liggen. Net een sfinx met zijn prachtige, zwart/blonde manendos!