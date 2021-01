Kookboek getest: Gemak dient de mens (plus een recept voor kalkoenstoofpotje!)

De ondertitel van het kookboek Smaakvol luidt: Duurzaam koken met lekkers van bij ons. Dat stemde mij tot enige ongerustheid, moet ik toegeven. Bij dat duurzame denk ik spontaan aan quorn, glibberige vegetarische braadworsten en massa’s peulvruchten.

Groot was mijn vreugde toen bleek dat Elise Van de Poele ons niet van het vlees wil afkrijgen. In haar boek daagt ze ons uit om aan de slag te gaan met de lokale producten van het seizoen, zonder daarin extreem te doen. Vlees of vis mag, is lekker zelfs, vet ook, zuurtjes en zout zijn smaakmakers, boter op warm brood is een genot.

Leuk is ook dat bij veel recepten een vegetarisch of veganistisch alternatief wordt geboden. Ik ging op zoek naar een feestelijk gerecht. Geen sinecure in een boek dat ’t moet hebben van eenvoud, gemak en al helemaal niet van de presentatie van de gerechten. Toch leek het kalkoenstoofpotje een mooi alternatief voor een veel te grote opgevulde kalkoen. Eenvoud troef, het resultaat doet wat aan goulash denken en als je er een kroketje en wat opgewerkte veldsla bij serveert, is het toch wat feestelijk. Ik heb me voor deze test uiteraard vrij strak aan het recept gehouden, alleen de verse tomaten heb ik gezien het jaargetijde vervangen door gepelde soortgenoten uit blik. Maar dat is oké, want Elise Van de Poele vindt dat je moet experimenteren en zelf op zoek gaan naar hoe je iets het lekkerste vindt.

Nou, ik vond de stoofpot zeker lekker zoals hij was.

Kalkoenstoofpotje

Nodig:

5 tomaten in blokjes (of 400 g

uit blik)

3 uitjes/sjalotjes

2 teentjes knoflook

3 paprika’s (groen, geel, rood)

4 wortelen

400 g (kastanje)champignons

500 g kalkoennootjes, 1 el tomatenpuree

250 ml witte wijn

250 ml kippenbouillon

2 takjes tijm

2 laurierblaadjes,

1 takje rozemarijn

bosje basilicum

olie (warm)

peper, zout

extra:

2 bosjes veldsla

aardappelkroketjes

Doen:

Verhit een scheut olie in een grote braadpan en bak de gehalveerde kalkoennootjes rondom aan, kruid met peper en zout.

Haal uit de pan, voeg scheutje olie, ui, knoflook en wortel toe en laat op zacht vuur 5 min. garen.

Voeg paprika en tomatenpuree toe en laat 2 min. meebakken.

Bak champignons in een aparte pan goudbruin en voeg samen met kalkoennootjes toe aan de kookpot.

Voeg witte wijn, kippenbouillon, tomatenblokjes, tijm, laurier en rozemarijn toe.

Laat het geheel 1,5 uur zachtjes koken zonder deksel, roer af en toe om.

Kruid bij met peper en zout. Indien je de saus wat dikker wilt, kun je deze nog even laten inkoken op een hoger vuur of indikken met 1 eetlepel maïszetmeel gemengd met 1 eetlepel water.

Garneer met basilicum en serveer met veldsla en aardappelkroketjes.