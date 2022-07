De beste biologische rosés getest

Vandaag is een mooie dag voor een zomers roze feestje: we testten de beste biologische en meest duurzame rosé van Nederland. Biologisch is wat mij betreft de logische keuze. Het is belangrijk dat we duurzamer gaan denken voor Moeder Aarde.

Maar waar haal je de lekkerste rosé en wat moet je kiezen als je weer voor het schap staat? En dan heb je eindelijk een mooie fles uitgekozen, staan er allemaal logo’s op het achteretiket...

De hoeveelheid rosés en certificeringen die zijn te krijgen is oneindig. Voor deze test hebben we daarom gekozen voor rosés die biologisch zijn gecertificeerd, in conversie zijn of een duurzaamheidscertificaat op het etiket hebben. De meeste herken je aan logo’s op het etiket achterop de flessen. We lichten een aantal veelvoorkomende toe:

GROEN/WIT BLAADJE Heeft een fles dit Europese topkeurmerk, dan zijn de druiven biologisch verbouwd, wat betekent dat er geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Ook wordt in de wijngaarden geen kunstmest toegepast.

Je herkent het biologische certificaat ook van andere levensmiddelen, onder meer van dierlijke producten van beesten die een beter leven hebben gehad. Vind je dit certificaat op de achterkant van de fles, dan weet je dat je een biologische wijn in handen hebt.

DEMETER Wijnen met het oranje gekleurde Europees Demeter-keurmerk voldoen aan dezelfde eisen als biologische wijn met het groen/witte blaadje, alleen gaat het nog een stapje verder. Demeter houdt in dat de druiven biodynamisch zijn verbouwd. Het uitgangspunt is dat de wijnboer rekening houdt met mens, plant, dier, bodem en de kosmos.

Dat klinkt misschien wat zweverig, maar het is helemaal back to basic. De wijngaarden worden ondersteund met biologische preparaten. Deze bestaan uit geneeskrachtige planten, koemest en gemalen bergkristallen om zo de levensprocessen in de bodem goed te ondersteunen.

HVE Haut Valeur Environnementale of High Environmental Value wordt aangegeven door een rond logo met vlinder. Dit keurmerk is gericht op duurzaamheid. Boeren worden elke twee jaar gecheckt op versterking en behoud van de biodiversiteit, de natuurlijke bescherming van de gewassen op het domein en gecontroleerd beheer van het gebruik van kunstmest en water.

IN CONVERSIE Dit is een speciale eend in de bijt, omdat voor wijn in conversie geen logo bestaat. Als je als wijnboer naar het bio-keurmerk wilt overstappen, dan duurt dat drie jaar. Dit betekent dat je drie jaar biologisch werkt zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. De overgang van jarenlang pesticiden gebruiken naar biologisch gecertificeerd wordt ’in conversie’ genoemd. Je verkoper kan je vertellen welke wijnen in conversie zijn.

De lekkerste!

Voor de test kozen we voor rosé die biologisch is gecertificeerd, die in conversie is of een duurzaamheidcertificaat op het etiket heeft én betaalbaar is voor de consument. Ons panel proefde blind bijna 50 verschillende flessen uit diverse landen. Niet makkelijk, want de kwaliteit van biologische rosé op de Nederlandse markt is groot en constant. Dit zijn de beste voor verschillende gelegenheden. Geniet!

Bij het eten: Gorgo, Chiaretto di Bardolino, 2021, Veneto, Italië

Gemaakt van de Italiaanse druivenrassen corvina, rondinella en molinara. Dit zijn ook de druivenrassen van de beroemde Valpolicella. De wijngaarden liggen aan het Gardameer waar continu de wind door de wijngaarden waait en er zodoende geen schimmels op de druiven kunnen ontstaan. De druiven worden voorzichtig geperst en de wijnmaker laat het sap met de blauwe schilletjes zo’n 8 uur inweken. Zo ontstaat de prachtige roze kleur. Een frisse en fruitige wijn met elegantie en een minerale afdronk die lang doorgaat. De wijn leent zich perfect voor vegetarische gerechten, salades met gegrilde vis en gerechten met tomaat en paprika.

degoudenton.nl €10,50

Voor de doorgewinterde wijndrinker Monte Chiaro, Rosato Toscano, Sangiovese, 2020, Italië

Een bijzondere rosé uit Toscane, voor de helft gemaakt van de bekende Sangiovese-druif en de andere helft van de weinig voorkomende Malvasia nera. De druiven worden handmatig geoogst en geselecteerd. De leisteenbodem bevat zeefossielen en schelpen, wat je terug proeft in een ziltige afdronk en een minerale aanzet. Aroma’s van grapefruit, rozen, sinaasappel, aardbeien en kaneel. Omdat de wijn twee jaar oud is, komen al deze complexe geuren en smaken goed tevoorschijn.

Eet er een goede pizza bij of combineer hem met schaal- en schelpdieren. Maakt niets uit, deze Italiaan kan alles aan!

pandorasbottle.nl €11,50

Volgens het consumentenpanel: Domaine de l’Amaurigue, Côtes de Provence, Frankrijk

Deze wijn wordt gemaakt door de getalenteerde wijnmaker Jean-Marie Quef die geboren en getogen is op Miraval. U weet wel, het wijnkasteel van Brad Pitt. Het wijnhuis l’Amaurigue is in Nederlandse handen van de familie Groot met de goedlachse, rode krullenbol Fleur als gezicht. Deze wijn is hun instapwijn, maar zeker niet de minste.

De rosé bestaat uit Grenache, Syrah en Cinsault. Deze druiven worden ’s nachts geoogst om de frisheid te behouden. Het chateau is al jaren HVE-gecertificeerd. De wijn heeft alles in zich: zachte frisheid, soepele fruitigheid, lichte kruidigheid. Hij nodigt uit om nog een slok te nemen.

gallengall.nl €10,59

In conversie Korrell, Little Lion, Nahe, Duitsland

Martin Korrell is in 2020 met de biologische aanpak begonnen en dit is zijn eerste biologische oogst. Volgend jaar krijgt hij het officiële keurmerk. Deze kleine leeuw bestaat uit 95 procent Spätburgunder, aangevuld met wat Portugieser. Duurzaamheid is ook heel belangrijk voor de familie Korrell en daarom is het gewicht van de flessen met 20 procent verminderd en zijn de verpakkingen van grotendeels gerecycled karton gemaakt. De wijn is vol fruit, sappig, aantrekkelijk en geschikt voor alle gelegenheden.

eclusewijnen.nl €8,95

Als borrelwijn: Nius,Bobal, 2021, Vino de la Tierra de Castilla, Spanje

De Bobal is een absolute topper. Je kunt hem goed drinken als aperitief met lekkere hapjes en je kunt hem blijven doordrinken bij eenvoudige gerechten. De Bobaldruiven krijgen vanaf mei tot de oogst weinig regen; geen vochtigheid die schimmels veroorzaken. Zo hoeft de wijnboer niet tegen schimmel te sproeien. Door de droogte produceert de wijnstok wel minder druiven en is er tevens meer concentratie sap. Dat proef je! De wijn is fris en elegant, licht rood fruit, soepel met een fris zuurtje.

hansmoolenaar.nl €7,75

Barbara’s favoriet!

Domaine Alloïs, GSM,2020, Ventoux, Frankrijk

Deze biodynamische (Demeter-)wijn is gemaakt van grenache, syrah en mourvedre druiven die op mergel-kalkstenenbodem staan. Deze wijngaarden in het beroemde Ventoux-gebied staan op het zuiden waardoor de druiven voldoende zon pakken. Deze zachte, twee jaar gerijpte rosé is elegant met klein rood fruit en een lange afdronk. Deze wijn neemt je mee op reis naar het zuiden.

mmebouquet.com €11,50