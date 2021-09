Dagrecept: Vullende vega-pasta met wat pit

Al kun je aan onderstaande pasta met pit - als het echt moet - eenvoudig aan het begin wat kipfilet of halverwege vis toevoegen. Kook in een pan met ruim water en een beetje zout de (volkoren) spaghetti al dente.

Verhit ondertussen in een flinke koekenpan een beetje olijfolie en fruit de rode ui en knoflook glazig, voeg de gesneden champignons toe en bak deze even mee. Dan kan vervolgens de crème fraîche erbij, breng de saus op smaak met zout en peper en laat hem nog even kort zachtjes pruttelen. Giet de spaghetti af en voeg deze direct toe aan de saus in de koekenpan.

Roer het geheel goed door en voeg voor het opdienen ook de gehakte peterselie en eventueel wat gehakte walnoten toe. Garneer de volkoren spaghetti met de geraspte Parmezaan. En geef er eventueel ook een lekkere groene salade bij.

Nodig voor 2 personen:

- 1 kleine rode ui

(gesnipperd)

- 2 tenen knoflook (gehakt)

- 1 bakje champignons

(in vieren)

- 150 g crème fraîche

- verse gehakte peterselie

- 100 g geraspte Parmezaan

- peper/zout

- 200 (volkoren) spaghetti

- olijfolie

- Optioneel: handje walnoten

(grof gehakt)