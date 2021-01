Super-de-luxe logeren: zes hotels om bij weg te dromen

Glijden in de lagune

Op het eilandje Medhufurul staat het mooiste verblijf van alle droomhotels op de Malediven in de Indische Oceaan.

Het vijfsterrenresort Soneva Jani bestaat uit een twintigtal watervilla’s met een privézwembad, een waterglijbaan die in de lagune uitkomt en een schuifdak zodat je naar de sterren kunt kijken. Voor wie dat nog niet genoeg is, heeft het resort ook nog een spa, een watersport- en duikcentrum, bioscoop, tennisbaan en butlerservice. Een nacht in de kleinste villa kost 4000 euro.

Andere planeet

Ⓒ Aman

Victoria Beckham, Justin Bieber en de Kardashians komen graag in Amangiri. Het super-de-luxe hotel ligt heel afgelegen in de rotswoestijn in Canyon Point in de Amerikaanse staat Utah. In 2019 stapte Tijs Verwest, oftewel dj Tiësto, hier in het huwelijksbootje. Het stel koos voor deze locatie omdat het er vanwege de stilte en het landschap bijna aanvoelt als een andere planeet. Een kamer boek je er vanaf zo’n 1000 euro per nacht.

Omringd door dieren

Ⓒ Wilderness Safaris/ Dana Allen

In de Okavango Delta, een natuurgebied in het noordwesten van Botswana, staat Jao Camp. Met vijf ’standaardkamers’ en twee luxe villa’s met privézwembad en buitendouche. Gasten kunnen gebruikmaken van een privégids, kok en butler. De Okavango Delta is de ideale plek om vogels te spotten, want er leven meer dan 400 soorten. Ook kun je vanaf je eigen verhoogde terras wild te spotten. Minimaal 1050 euro per persoon per nacht.

Weergaloos uitzicht

Ⓒ Explora

Aan de oevers van het blauwgroene Pehoe-meer, midden in het nationaal park Torres del Paine in Chili, staat hotel Explora Patagonia. De kamers zijn misschien wat minder spectaculair, maar het uitzicht maakt álles goed. Overal kijk je uit op het Torres del Paine-massief en de waterval Salto Chico. Net een schilderij!

Explora Patagonia heeft een verwarmd zwembad, sauna en hot tubs in de openlucht. Je kunt veertig (!) verschillende dagtochten door de omgeving maken. In het laagseizoen betaal je vanaf 1440 euro voor drie nachten.

Ecoresort op privé-eiland

Vijfsterren-ecoresort The Brando, vernoemd naar oud-eigenaar acteur Marlon Brando, op privé-eiland Tetiaroa in Frans-Polynesië is de ideale plek om in het zwembad te dobberen, van de natuur te genieten of een kajak- of duiktrip te maken. Een kamer boek je vanaf van 3000 euro per nacht.

Zwembad in plafond

Ⓒ Six Senses Hotels

Ooit een zwembad in het (deels) glazen plafond gezien? De villa’s van Six Senses Zil Pasyon op het privé-eiland Félicité in de Seychellen hebben het. Het resort is zo ruim opgezet dat je nooit last hebt van andere gasten. In de supermoderne villa’s met plafondhoge ramen ontbreekt het je (uiteraard) aan niets. Om maar te zwijgen over de omgeving en het uitzicht op de Indische Oceaan... Voor een 6-persoons villa betaal je minimaal 12.000 euro per nacht.